Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını
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Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını

1 saat önce

Elazığ'ın Mollakendi beldesinde çıkan anız yangında, bin 500 dönümlük arazi zarar gördü.

Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını, System.String[]
Elazığ'ın Mollakendi beldesinde çıkan anız yangında, bin 500 dönümlük arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Doğankuş köyünde çıkan anız yangını hasadı tamamlanan buğday tarlalarındaki sapları tutuşturdu.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabası sonucu söndürülen yangında, hasadı yapılmış tarladaki saman yığınları ile bağ ve bahçelerin de bulunduğu bin 500 dönüm arazi zarar gördü.
Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan'ın makam aracı da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.
Köy sakinlerinden Engin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araziden dumanların çıktığını görür görmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirtti.
Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığını ifade eden Tanrıverdi, "Yangın nedeniyle yetkililer gelip hasar tespiti yaptı. Devletimizin, köylünün bu zararını karşılayacağını düşünüyoruz. Ekinin çıktığı tarlalar, köylünün kış için biriktirdiği samanlar ile bağ ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç da yandı." dedi.
Mollakendi, İtfaiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:22 Kaynak: AA
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