Elazığ'da bin dönüm ekili alan yandı - Son Dakika

Elazığ'da arpa ekili tarlada çıkan yangında bin dönüm arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılar köyünde arpa ekili tarlada elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.



Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Poyraz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de traktör ve iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bin dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.