Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı

Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı

9 dakika önce

Elazığ'da Goncalar Solmasın Derneği bin 13 öğrenciye bot, kaban ve kırtasiye yardımı yaptı.

Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı, System.String[]

Elazığ'da Goncalar Solmasın Derneği bin 13 öğrenciye bot, kaban ve kırtasiye yardımı yaptı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 17 Kasım İlkokulu ve Şehit Nadir İpek Ortaokulunda yardım malzemelerinin dağıtımında yaptığı konuşmada bu tür sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini söyledi.

Bu kapsamda iki okulda bin 13 öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı yapıldığını vurgulayan Gürtürk, şunları kaydetti.

" Elazığ da bu tür iş adamları kurum ve kuruluşlarımız çok güzel katkı sağlıyor. Havaların soğuması ile birlikte bu katkı ve desteklerini artıran, destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki zaman zarfında birçok okulumuza bunun gibi destek ve katkılar sunulacak. Biz sadece bu hayır seferlere bir köprü görevi görüyoruz."

Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanlıoğlu da "Şimdiye kadar 23 bin çocuğa ulaştık. Hayırsever bir kuruluşun katkılarıyla bugün bin 13 çocuğa kaban, bot ve kırtasiye hediyelerini getirdik." dedi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek
Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:46:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]