Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

06.04.2022 00:35

Elazığ'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Elazığ'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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