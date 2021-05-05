Elazığ'da bir ahırdan 4 inek çalan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir ahırdan 4 inek çaldığı iddia edilen zanlı, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan'da merkeze bağlı Tadım köyünde bulunan bir ahırdan, S.B'ye ait 4 ineğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda, olayın şüphelisi S.T'nin, çalıntı inekleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürdüğü tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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