Elazığ'da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklama - Son Dakika

Elazığ'da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklama

6 saat önce

Elazığ'da bir annenin oğlu tarafından dövülerek hastanelik edilmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Elazığ'da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklama, System.String[]

Elazığ'da bir annenin oğlu tarafından dövülerek hastanelik edilmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, "13.12.2019 günü saat 19: 00 sıralarında ilimiz Kültür mahallesi Nazenin Sokak üzerinde bulunan bir adreste ve devamında Rızaiye Mahallesi Şair Elmas Yıldırım Sokak üzerindeki adreste F.G. isimli erkek şüpheli şahsın annesi olan H.G. isimli bayanı darp etmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kemik Kırığı Oluşturacak Şekilde Üstsoya Karşı Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen talimat üzerine 14/12/2019 günü yakalanan şahıs gözaltına alınmış, savcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Başsavcı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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