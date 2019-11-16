Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bir araçta tarihi 3 testi ele geçirildi
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Elazığ'da bir araçta tarihi 3 testi ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da bir araçta tarihi nitelikte 3 testi bulundu.

Elazığ'da bir araçta tarihi 3 testi ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da bir araçta tarihi nitelikte 3 testi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Sürücü M.E'nin çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 testi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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