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Elazığ'da bir araçta tarihi 3 testi ele geçirildi
6 saat önce
Elazığ'da bir araçta tarihi nitelikte 3 testi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Elazığ'da bir araçta tarihi nitelikte 3 testi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Sürücü M.E'nin çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 testi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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