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Elazığ'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi

6 saat önce

Elazığ'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamında protokol imza töreni yapıldı.

Elazığ'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi, System.String[]

Elazığ'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamında protokol imza töreni yapıldı.


Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen Elazığ Şubeleri tarafından 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamında protokol hazırlandı. Merkez Anadolu Lisesinde düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Daha sonra protokolün imza töreni yapılıp, katılımcılara kitap hediye edildi.


Törende konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Bu projeyi önemsediğimizden dolayı sizlerle bir arada olmayı istedik ve arzu ettik. Amacımız milli, manevi ve ahlaki değerlerimize sahip çıkacak gençlik yetiştirmek. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen arasında protokol imzalanacak. Elazığ Belediyesi olarak Elazığ'ın kalkınması noktasında her alanda öncü olacağımızı ifade etmiştik. Bugün Türkiye'nin en genç belediye başkanıyım. En genç belediye başkanı olarak gençliğe de çok fazla önem veriyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem Milli Eğitim camiasına hem gençlerimize Elazığ'ımıza katkı sunabilmek amacıyla elimizden gelen ne varsa fazlasını yapabilmek adına samimiyetle çalışıp gayret edeceğiz. Bu projede okuyacağınız kitaplarla daha sonra ki süreçlerde de sizlerin katacağı fikirlerle kompozisyon yazacaksınız ve yarışmaya tabi tutulacak bu yarışmada dereceye giren arkadaşlarımıza da ödüller verilecektir" dedi.


Projenin bu yıl ikincisini düzenlediklerini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Belediyemiz bize bu konuda çok büyük destek veriyor. Her zaman katkı ve desteklerini görüyoruz bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Kitap okumada ki amacımız okuduğunu anlamasını, hayata dokunmasını ve kendini yenileyebilmesidir. Sizden istirhamımız günlük tutmanız ve yazmanızdır" ifadelerini kullandı.


Bu projenin amacının Elazığ Her Yerde Okuyor kampanyasının bir parçası olduğunu aktaran Şube Başkanı İbrahim Bahşi ise, "Öğrencilerimiz hem kitap okusunlar hem de okullarımız da gönüllü olarak görev almak isteyen arkadaşlarımız seçtikleri 10 öğrencilerle birlikte değişik etkinlikler yapsınlar. Bu amaçla projemizin sonucunda 3 kitap bitiren öğrencilerimiz arasında kompozisyon yarışması yapılacak ve dereceye giren öğrencilerimize de ödül verilecek" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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