Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2. katından kötü kokular alan komşuları ev sahibinin öldüğünü düşünerek durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre taraması yaptıktan sonra itfaiye personeli, merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi.
Sağlık ve polis ekiplerinin içeri girdiği evde dolapta bulunan etlerin çürüdüğü bundan dolayı da kötü koku geldiği anlaşıldı. Ekipler, ev sahibine ulaşarak, evin içinden koku geldiğini belirterek olay yerinden ayrıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı - Son Dakika