Sağlık ve polis ekiplerinin içeri girdiği evde dolapta bulunan etlerin çürüdüğü bundan dolayı da kötü koku geldiği anlaşıldı. Ekipler, ev sahibine ulaşarak, evin içinden koku geldiğini belirterek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı - Son Dakika

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