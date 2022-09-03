Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı

03.09.2022 12:36
Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı

Elazığ'da bir işletme sahibi, bir daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdiği evde bozulmuş etlerle karşılaştı.

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2. katından kötü kokular alan komşuları ev sahibinin öldüğünü düşünerek durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BALKONDAN İÇERİ GİRDİLER

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre taraması yaptıktan sonra itfaiye personeli, merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi.

Evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

ETLER ÇÜRÜMÜŞ

Sağlık ve polis ekiplerinin içeri girdiği evde dolapta bulunan etlerin çürüdüğü bundan dolayı da kötü koku geldiği anlaşıldı. Ekipler, ev sahibine ulaşarak, evin içinden koku geldiğini belirterek olay yerinden ayrıldı.

YORUMLAR
500
Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi Apartmanda çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 13:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement