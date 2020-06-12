Elazığ'da bir haftada 41 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, son bir haftada polis tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçundan 41 şüpheliye işlem yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 7'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 34'ü uyuşturucu madde kullanmak suçundan olmak üzere toplam 41 şüpheliye işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında yapılan üst aramalarında 637,30 gram toz esrar, 5,23 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.