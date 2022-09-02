Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

02.09.2022 11:54
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 107 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 107 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 107 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 24 mermi, 57 gram kubar esrar, 3,7 gram metamfetamin ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 5 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil sahibine verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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