Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

05.08.2022 12:19
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde "asayiş" ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden zanlılardan 22'si tutuklandı, 87'si serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 32 mermi, 4,8 gram esrar ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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