Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı

26.08.2022 16:50
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 117 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 117 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 117 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 35 kilogram bakır kablo ve 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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