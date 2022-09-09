Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

09.09.2022 15:30
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekipleri, kent genelinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, bir haftada uygulamalarda çeşitli suçlardan 121 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 9 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 100 mermi ve 204 gram kubar esrar, 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen 5 kalorifer peteği ile bir motosiklet sahiplerine verildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 17 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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