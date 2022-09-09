Uygulamalarda, 9 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 100 mermi ve 204 gram kubar esrar, 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen 5 kalorifer peteği ile bir motosiklet sahiplerine verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

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