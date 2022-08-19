Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı

19.08.2022 16:08
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 134 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 gram metamfetamin, 48 mermi, 2 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil ve motosiklet ise sahiplerine verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
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