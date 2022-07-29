Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı

29.07.2022 19:21
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 139 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 119'u serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 83 mermi ve 5,5 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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