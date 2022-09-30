Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı

30.09.2022 14:54
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 144 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 144 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 144 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 kurusıkı tabanca, 90 mermi, 1,8 gram esrar, 5.5 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 2 fan motoru, soğutucu, bisiklet, 2 bilgisayar, 6 kol saati ve cep telefonu ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 11 kişi bulundu.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
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