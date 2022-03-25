Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama

25.03.2022 14:07
Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama

Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda il merkezinde ekipler tarafından şüpheli görülen 2 şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarının ardından şahıslardan birinin elinde bulunan paket içerisinde toplam 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerin detaylandırdığı titiz çalışmalar neticesinde konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda yine aynı suçtan gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı ve 15 şahıs hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Bir haftada yürütülen çalışmalar sırasında ise 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama
Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama
Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama
Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama

YORUMLAR
500
İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu hap saklıyormuş! Polisten kaçamadı İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu hap saklıyormuş! Polisten kaçamadı Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement