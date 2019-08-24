Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bir haftadır kayıp olan emekli ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da bir haftadır kayıp olan emekli ölü bulundu

47 dakika önce

ELAZIĞ'da, bir haftadır aranan emekli Şevki Özeren'in (85) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Elazığ'da bir haftadır kayıp olan emekli ölü bulundu, System.String[]

ELAZIĞ'da, bir haftadır aranan emekli Şevki Özeren'in (85) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde oturan emekli Şevki Özeren, 17 Ağustos Cumartesi günü dolaşmak için evden çıktı. Ancak ailesi bir daha Özeren'e ulaşamadı. İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, Özeren'in en son merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'ndeki bir ecza deposunun bulunduğu bölgede görüldüğü bilgisini edindi. Bu bölgeye giden polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi buldu. Yapılan incelemede, öldüğü belirlenen kişinin bir haftadır kayıp olan Şevki Özeren olduğunu belirlendi.

Özeren'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
İş arkadaşından dayak yiyen genç kadın sosyal medyadan yardım istedi Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bir haftadır kayıp olan emekli ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]