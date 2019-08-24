Elazığ'da bir haftadır kayıp olan emekli ölü bulundu

Elazığ'da, bir haftadır aranan emekli Şevki Özeren'in (85) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde oturan emekli Şevki Özeren, 17 Ağustos Cumartesi günü dolaşmak için evden çıktı. Ancak ailesi bir daha Özeren'e ulaşamadı. İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, Özeren'in en son merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'ndeki bir ecza deposunun bulunduğu bölgede görüldüğü bilgisini edindi. Bu bölgeye giden polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi buldu. Yapılan incelemede, öldüğü belirlenen kişinin bir haftadır kayıp olan Şevki Özeren olduğunu belirlendi.

Özeren'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.