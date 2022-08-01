Elazığ'da hastanedeki kavgada ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Elazığ'da hastanedeki kavgada ağır yaralanan kişi öldü

01.08.2022 09:28
Elazığ'da hastanedeki kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Elazığ'da bir hastanede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da bir hastanede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve aynı hastanede tedavi altını alınan Abdulhadi B. (34) hayatını kaybetti.

Elazığ'da 27 Temmuz'da aralarında husumet bulunan iki grup Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaşmış, burada çıkan kavgada Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) silahla yaralanmıştı. Yaralılar, kavganın yaşandığı hastanede ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan Ahmet Y. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hastanedeki kavgada ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hastanedeki kavgada ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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