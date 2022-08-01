Elazığ'da hastanedeki kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Elazığ'da 27 Temmuz'da aralarında husumet bulunan iki grup Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaşmış, burada çıkan kavgada Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) silahla yaralanmıştı. Yaralılar, kavganın yaşandığı hastanede ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'nde tedavi altına alınmıştı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan Ahmet Y. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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