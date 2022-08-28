Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti

28.08.2022 16:39
Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da bir inşaatta kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir inşaatta kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Zülfü Akbudak'ın (56) kafasına inşaatın üst katından cam düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi süren Akbudak, 10 günün ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbudak, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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