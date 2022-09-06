Elazığ'da baca yangını - Son Dakika
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Elazığ'da baca yangını

06.09.2022 11:07
Elazığ'da baca yangını

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin baca kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili iş yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Hürriyet, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da baca yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da baca yangını - Son Dakika
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