Elazığ'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

12.08.2022 13:33
Elazığ'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinden 30 tahta palet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da bir iş yerinden 30 tahta palet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinden 30 paletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen A.Ş.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen A.Ş.K. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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