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Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

04.01.2022 10:43
Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bir inşaat malzemesi satan iş yerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan ekipler, piyasa değeri 80 bin lira olan 150 adet demir direk ve 300 adet sac pano çalan şüphelilerin V.A., S.T. ve E.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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