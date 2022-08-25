Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı - Son Dakika
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Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı

25.08.2022 12:07
Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı

Elazığ'da bir iş yerine giren hırsız, eline aldığı sopayla önce güvenlik kamerasını kırdı, ardından da 30 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da bir iş yerine giren hırsız, eline aldığı sopayla önce güvenlik kamerasını kırdı, ardından da 30 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre hırsız bir otomobil firmasının Diyarbakır yolu üzerindeki deposuna girdi. Depoya giren hırsız, içeride güvenlik kamerası olduğunu fark edince yüzünü kapatıp eline sopa aldıktan sonra kameraya vurarak işlevsiz hale getirdi. Kamerayı tahrip eden zanlı daha sonra içeride bulunan 30 bin lira değerindeki hurda alüminyumu alarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı - Son Dakika
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