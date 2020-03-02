Elazığ'da bir kadın bıçaklandı, bir kadın darp edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir kadın bıçaklandı, bir kadın darp edildi - Son Dakika

Elazığ'da bir kadın bıçaklandı, bir kadın darp edildi

6 saat önce

Elazığ'da şüpheli bir şahıs tarafından bir kadın bıçaklandı, bir kadında darp edilerek yaralandı, o anlardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da bir kadın bıçaklandı, bir kadın darp edildi, System.String[]

Elazığ'da şüpheli bir şahıs tarafından bir kadın bıçaklandı, bir kadında darp edilerek yaralandı, o anlardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, dün akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta B.A, isimli bir kadın şüpheli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ardından aynı şüpheli şahıs diğer kadının arkadaşı olduğu iddia edilen M.E'yi de (24) darp edip, kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 2 kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri yaptığı çalışmada kadınları yaralayan şüpheli şahsı tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli şahsın kadınlardan birine saldırıp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Yeni Mahalle, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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