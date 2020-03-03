Elazığ'da bir kadını bıçaklayıp, diğerini darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir kadını bıçaklayıp, diğerini darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da bir kadını bıçaklayıp, diğerini darp eden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da bir kadının darp edilmesi, bir kadının da bıçaklanması olayının zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da bir kadını bıçaklayıp, diğerini darp eden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da bir kadının darp edilmesi, bir kadının da bıçaklanması olayının zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, önceki akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.A ve M.E. isimli kadınlar şüpheli O.B. (22) tarafından sokak ortasında darp edildi. Şüpheli O.B. kadınlardan B.A'yı da bıçaklarken, cet telefonu, 1 adet çeyrek altın ile 1 adet kolyesini gasp edip, olay anında yanında bulunan arkadaşı Ö.B.C. ile kaçtı. Yaralanan kadınlar vatandaşların haber vermesiyle ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, her 2 şahsı da düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden O.B.'nin başka bir yaralama suçundan da 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Her 2 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ

Yeni Mahalle, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Komşusunun kaçırıp, 7 gün dağ evinde tuttuğu Tuğba: Evliliğe razıymış gibi yaptım Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:59:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da bir kadını bıçaklayıp, diğerini darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]