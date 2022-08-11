26 suç kaybı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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26 suç kaybı bulunan şüpheli yakalandı

11.08.2022 14:00

Elazığ'da bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatması için kullanılan 500 metre uzunluğundaki kabloyu çalan ve 12'si hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatması için kullanılan 500 metre uzunluğundaki kabloyu çalan ve 12'si hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatması için kullanılan 500 metre uzunluğundaki kablo çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2 hırsızlık suçundan aranması olan ve aynı zamanda 12'si hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı bulunan Ö.D. olduğunu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 26 suç kaybı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 26 suç kaybı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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