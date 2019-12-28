Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı

6 saat önce

Elazığ'da eve sarhoş gelen kişi önce tartıştığı babasını bıçakladı, ardından kaçan annesinin komşularına saklandığını düşünerek ikametin kapısını kırıp içeri girdi.

Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı, System.String[]

Elazığ'da eve sarhoş gelen kişi önce tartıştığı babasını bıçakladı, ardından kaçan annesinin komşularına saklandığını düşünerek ikametin kapısını kırıp içeri girdi. Saldırgan burada iki komşunu yaraladı.


Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şekilde eve gelen E.T. (37), anne ve babası ile tartıştı. Daha sonra eline bıçak alan E.T. babasını kolundan yaraladı, bu sırada anne evden kaçarak bodruma saklandı. Şüpheli E.T., annesinin alt komşularına sığındığını zannederek onların kapısını kırıp içeri girdi. İçeride evdekilerden birini kolundan bıçaklayarak yaralayan şahıs, arbede de bir kişinin de kolunun kırılmasına neden oldu. Polisin durumdan haberdar olması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli E.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan baba ile 2 komşu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Korkut, Elazığ, Polis, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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