Elazığ'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaç budamaya giden kişi bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 66 yaşındaki İbrahim Bıçak, sabah saatlerinde kent merkezinden ilçeye bağlı Taşkesen köyündeki bahçesine ağaç budamaya gitti.

Bıçak'ı yerde hareketsiz yatarken fark eden bir köy sakini durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekiplerce yapılan incelemede Bıçak'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bıçak'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.