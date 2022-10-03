Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı

Elazığ'da bir kişi kamu kurumuna ait kabloları hırsızlık amacıyla keserken suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada H.Ç. (50) bir kamu kurumuna ait kabloları kesmek suretiyle hırsızlık yaparken malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının 18 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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