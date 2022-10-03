Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı

03.10.2022 16:06
Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı

Elazığ'da bir kişi kamu kurumuna ait kabloları hırsızlık amacıyla keserken suçüstü yakalandı.

Elazığ'da bir kişi kamu kurumuna ait kabloları hırsızlık amacıyla keserken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada H.Ç. (50) bir kamu kurumuna ait kabloları kesmek suretiyle hırsızlık yaparken malzemelerle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının 18 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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