Elazığ'da bir kişi kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, bir çocuğu yaraladı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişi tartıştığı kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, bir çocuğu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fırat A, Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesi Zerif Doğan'ın evine gitti.

Fırat A. ile kayınvalidesi ve baldızı Gülay Doğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat A, kayınvalidesi ve baldızına silahla ateş etti.

Olayda, Zerif ve Gülay Doğan olay yerinde hayatını kaybetti, evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Doğan seken kurşunlardan yaralandı.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Fırat A'nın yakalanması için çalışma başlattı.