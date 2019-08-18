Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
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Elazığ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

39 dakika önce

Elazığ'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Elazığ'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Çarşı Mahallesi İşlek Sokak'taki bir otelde kalan Mahmut Tunç Türk'ün (46) odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler, odaya girdi. Türk'ün cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.
Yapılan incelemenin ardından Türk'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna nakledildi.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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