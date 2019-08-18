Elazığ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
39 dakika önce
Elazığ'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:35 Kaynak: AA
'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Çarşı Mahallesi
İşlek Sokak'taki bir otelde kalan Mahmut Tunç Türk'ün (46) odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler, odaya girdi. Türk'ün cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.
Yapılan incelemenin ardından Türk'ün cesedi otopsi için Adli Tıp
Kurumuna nakledildi.
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