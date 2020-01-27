Elazığ'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Elazığ'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.


Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazın altında 1 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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