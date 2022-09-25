Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

25.09.2022 14:52
Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da bir kişinin lokantada hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Elazığ'da bir kişinin lokantada hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzzetpaşa Mahallesi'nde gece bir lokantanın önüne gelen zanlı, etrafı kontrol ettikten sonra lokantanın camından içeri girdi.

Kasada para arayan zanlı bir kutu içinde bulduğu bir miktar parayı alıp, olay yerinden uzaklaştı.

İş yerini açtığında durumu fark eden esnafın durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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