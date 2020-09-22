Bir kişiyi darp edip parasını çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişiyi darp edip parasını çaldıkları gerekçisiyle 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü il merkezine bir kişiyi darp edip 4 bin 850 lirasını alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında şüpheli B.D. ve Y.E.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.