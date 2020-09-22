Bir kişiyi darp edip parasını çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişiyi darp edip parasını çaldıkları gerekçisiyle 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü il merkezine bir kişiyi darp edip 4 bin 850 lirasını alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında şüpheli B.D. ve Y.E.P. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:05 - Kaynak: AA
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