Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da bir iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da bir iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli Z.T., E.A'nın iş yerine gelerek alacak verecek meselesinden tartışma çıkardığı iddia edildi. Çıkan tartışmada Z.T. yanında bulunan tabanca ile E.A'yı 2 yerinden vurup kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis çevrede yaptığı çalışmada şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüpheliden olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu

Son Dakika Haberleri
19:33 MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun... - Son Dakika Haber
19:25 Kayseri'de baca yangını - Son Dakika Haber
19:25 Kayseri'de kale surlarında intihar girişimi - Son Dakika Haber
19:22 Başkan Aydın, "Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu'dan gitti" - Son Dakika Haber
19:19 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika Haber
18:39 Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak - Son Dakika Haber
18:34 Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 19:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]