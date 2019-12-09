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Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ö.A'yı saklandığı adreste suç aleti silahla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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