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Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Elazığ'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Elazığ'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Ö.A'yı saklandığı adreste suç aleti silahla yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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