Elazığ'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Topelkem köyü Omik mezrasında bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla köy giriş çıkışa kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ikinci bir karara kadar köyde karantina sürecinin devam edeceği, istisnai durumlar dışında köyden çıkılmasına izin verilmeyeceği, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami uygulanacağı bildirildi.



İlde daha önce Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi, Kovancılar ilçesi Şenova köyü ile kent merkezinde 3 apartman karantinaya alınmıştı.