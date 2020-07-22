Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da bir köyde yaşanan içme suyu problemi, kurulan güneş panellerinden elde edilen enerji ile çözüme kavuşturuldu.

Merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde yapımı tamamlanan içme suyu tesisi hizmete girdi. İl Özel İdaresi tarafından KÖYDES projesi kapsamında yapımı planlanan ve hizmete giren tesisinin yanına aynı zamanda 200 paneli olan 50 beygirlik bir gücü çalıştırabilecek güneş enerjisi sistemi kuruldu. Güneşten elde edilen elektrik ile saniyede 6 litre su, köydeki 75 metreküplük depoya pompalanmaya başladı. Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan tesisin açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleşti.

Kaplıkaya köyünün sevincini birlikte yaşadıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Kaplıkaya içme suyu tesisi ve onunla birlikte güneş enerji sistemi 2019 yılında 'KÖYDES' projesi kapsamında yapılması planlanmış, gerçekleştirilmiş ve hizmete sunulmuştur. Biliyorum ki, bu tür yerlerde vatandaş için suyun önemi ve anlamı büyüktür. Ama böylesine güneşi direkt alan, vatandaşın tarımla iç içe olduğu bir köyde suyun değerini anlatmakla bitiremeyiz. Sadece Kaplıkaya köyü değil aynı zamanda Erbil ve Toraman mezraları da bu hizmetten istifade edecek. Bu tesisin yaklaşık miktarı dönem itibariyle 1 milyon 93 bin liradır. Ama bugünkü fiyatlara yeniden değerleme oranıyla belirlediğimizde yaklaşık 1,5 milyona ulaşır. Tesisin özelliği ise güneş enerji sistemi ile çalışıyor olması. Vatandaşımız kendisine yaklaşık 5 kilometrelik mesafeden gelecek bu suyu herhangi bir elektrik parası ödemeden kullanma fırsatı yakalamış olacak. Bu da bu anlamda ilklerden birisidir. Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Tesis ile ilgili genel bilgileri paylaşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, "Güneş enerjisi sistemi ile ilgili köylerimizdeki en büyük sıkıntı olan elektrik enerjisini ödeme derdinden köylülerimizi kurtarmaya başlamıştık. 5 kilometrelik bir uzaklıkta olan köy merkezimizde sondajımız vuruldu. Bu sondajımızdan çıkan saniyede 6 litre su, köydeki 75 metreküplük depoya aktarma ile ilgili bir işlem yapıldı. Bu işlemi özellikli kılan burada 200 paneli olan 50 beygirlik bir gücü çalıştırabilecek güneş enerjisi sistemidir. Bu işlemin köylülerimize ücretsiz sunuldu" diye konuştu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Vali Erkaya Yırık, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve kurum müdürleri ile çok sayıda köy sakinleri katıldı. - ELAZIĞ