Elazığ'da bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Avcılı köyünde 11 kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulamasının ardından bu köye sınırları bulunan Uzuntarla köyünde de bir kişide Kovid-19 tespit edildi.

Elazığ 'da, bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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