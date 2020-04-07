Elazığ'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika
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Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

13 dakika önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Elazığ'da bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde korona virüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi. Kararına ardından jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında tedbirler alarak yolu trafiğe kapattı.

(Şemsettin Aydoğdu/İHA)

Elazığ Valiliği, Kovancılar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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