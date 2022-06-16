Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı

16.06.2022 12:12
Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Seydilli köyünde bir inekte çıkan kuduz vakasından dolayı köye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, tüm hayvanlar aşılandı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Seydilli köyünde bir inekte çıkan kuduz vakasından dolayı köye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, tüm hayvanlar aşılandı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Seydilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yıldız'a ait inek, yaban hayvanlar tarafından ısırıldı. Durumun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesinin ardından ineğin bulunduğu alana gelen ekipler, hayvanı test için Elazığ'a sevk etti. Test sonuçlarının ardından ineğin kuduz olduğu belirlendi. Ekipler, köydeki bütün hayvanları aşılarken, yıl sonuna kadar köye hayvan giriş ve çıkışları kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftada 3 defa köye giderek kontrol çalışması gerçekleştireceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı
Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı

YORUMLAR
500
Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi Elazığ'da motosiklet hırsızı yakalandı Elazığ'da motosiklet hırsızı yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:38:50. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement