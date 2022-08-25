Açık hava sinemasında film izler gibi yangını izlediler - Son Dakika
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Açık hava sinemasında film izler gibi yangını izlediler

25.08.2022 17:37
Açık hava sinemasında film izler gibi yangını izlediler

Elazığ'da bir köyde tandırdan sıçrayan kıvılcım, evin çatısını kül etti.

Elazığ'da bir köyde tandırdan sıçrayan kıvılcım, evin çatısını kül etti. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güneşin altında oturup film izler gibi izledi.

Olay, merkeze bağlı Karaçavuş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Er'i evinin önünde bulunan tandırdan çatıya kıvılcım sıçradı. Rüzgarında etkisi ile çatı kısa süre içerisinde alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik Er ailesi kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini müdahalesini adeta bir açık hava sinemasında film izler gibi izledi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Açık hava sinemasında film izler gibi yangını izlediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Açık hava sinemasında film izler gibi yangını izlediler - Son Dakika
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