Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti - Son Dakika
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Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti

31.08.2022 10:56
Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti

Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.

Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.

Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat'a ait kümese gece saatlerinde başı boş köpekler girdi. Kümeste bulan 35 tavuğu boğarak telef eden köpekler, daha sonra gözden kayboldu. Sabah kümese giden Meral Demirpolat, kümesinde bulunan tavukların hepsinin telef olduğunu gördü.

Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade etti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Beyyurdu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti - Son Dakika
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