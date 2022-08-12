Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir kurumdan kablo çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürüttüğü çalışmada şüpheli C.U'yu (52) kamu kurumuna ait kabloları keserken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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