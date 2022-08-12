Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

12.08.2022 15:23
Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir kurumdan kablo çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da bir kurumdan kablo çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yürüttüğü çalışmada şüpheli C.U'yu (52) kamu kurumuna ait kabloları keserken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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