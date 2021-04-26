Elazığ'da bir otomobilde 4 bin 320 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen operasyonda bir otomobilde 4 bin 320 bandrolsüz makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada bir şüphelinin kente kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler takibe aldıkları şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümüne gizlenmiş tütünle dolu 4 bin 320 bandrolsüz makaron bulundu.
Gözaltına alınana şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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