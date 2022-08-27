Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü - Son Dakika
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Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü

27.08.2022 10:54
Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü

ELAZIĞ'da, bir sürücünün traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

ELAZIĞ'da, bir sürücünün traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Elazığ- Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce çekilen görüntülerde, sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği çekerek götürdü. O anları, yoldan çeken sürücüler cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, zorlanan eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görüldü.Sürücü hakkında jandarmaya ihbarda bulunulduğu belirtilirken, eşeklerin nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.


YORUMLAR
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Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü
Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü - Son Dakika
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