Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü

ELAZIĞ'da, bir sürücünün traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ- Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce çekilen görüntülerde, sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği çekerek götürdü. O anları, yoldan çeken sürücüler cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, zorlanan eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görüldü.Sürücü hakkında jandarmaya ihbarda bulunulduğu belirtilirken, eşeklerin nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.
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