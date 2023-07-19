Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada - Son Dakika
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Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada

19.07.2023 11:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, yıkımı yapılan ağır hasarlı bir binanın yanından geçen bir vatandaş, yüksek sesle "İn aşağı" dedi. Vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bina aniden yıkıldı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da, yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın yanından geçen vatandaş, yüksek sesle "in aşağı" dedi. Vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu.

BAĞIRINCA BİNA YERLE BİR OLDU

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kent merkezinde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bir binada, yıkım esnasında bir vatandaş "İn aşağı" diye bağırdı. Ağır hasarlı binada yıkım çalışması da yapılırken, vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu.

O ANLARI KAYDA ALDI

O anlar, bağıran vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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